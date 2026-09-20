сегодня в 07:33

Теплая погода и облачность будут в Московском регионе 20 сентября

В дневные часы 20 сентября на территории Москвы и области прогнозируется от 19 до 21 градуса тепла. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России .

В регионе ожидается переменная облачность. День пройдет преимущественно без осадков.

Порывы юго-западного и южного ветра составят от 6 до 11 метров в секунду.

В ночное время столбики термометров покажут от 11 до 15 градусов тепла. Установится облачность с прояснениями. Местами пройдет небольшой дождь. Ветер сохранит южное направление со скоростью 6–11 метров в секунду.

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