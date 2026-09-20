Долетели до территории МНПЗ: сбиты 1600 БПЛА ВСУ, направлявшихся к Москве
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Столичный регион подвергся наиболее мощной за все время атаке беспилотных летательных аппаратов ВСУ, которая была успешно нейтрализована. Тем не менее, несколько БПЛА долетели до территории Московского нефтеперерабатывающего завода, сообщает в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.
Со вчерашнего дня защитники неба ликвидировали на различных подступах более 1600 БПЛА ВСУ. 450 из них сбили непосредственно при приближении к городу.
Зафиксировано попадание в многоквартирный дом. Человеческих жертв удалось избежать.
Собянин подчеркнул, что этот небывалый по размаху воздушный удар готовился специально с целью сорвать выборы. Однако задумка противника потерпела полный крах.
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