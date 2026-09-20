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Российские войска поразили «Радионикс» и дата-центр «Би-мобайл» в Киеве

Ночью российские войска нанесли массированный удар по Украине. Использовались дальнобойные высокоточные средства воздушного дислоцирования и БПЛА, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Под огонь попал комплекс радиоэлектронной отрасли «Радионикс». Он занимался изготовлением механизмов для ракетных систем «Фламинго», «Нептун», а также FP-7 и FP-9.

Был поражен дата-центр «Би-мобаил». Он занимался накоплением, систематизацией и передачей информации, включая разведывательную.

Еще дата-центр обеспечивал функционирование сетевой инфраструктуры украинских боевиков.

Ранее в столице соседней страны поразили «Киевское автотранспортное предприятие». Там собирали и переоборудовали спецтехнику для ВСУ.

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