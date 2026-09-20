ВС РФ уничтожили склад военной компании Украины «Fire Point» под Киевом

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В ночное время российские войска провели масштабную атаку с задействованием беспилотных летательных аппаратов. Удары направили по логистическим узлам, складским комплексам, портовой инфраструктуре Украины, а также водным судам, используемым для обеспечения украинских формирований, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В Киевской области высокоточному поражению подвергся складской объект предприятия «FIRE POINT». Он находится в населенном пункте Боярка в 11 километрах к юго-западу от столицы Украины.

На складе хранили стартовые ускорители и комплектующие для дальнобойных беспилотников ВСУ.

Кроме того, серия ударов пришлась по целям в Одесской области. На территории одесского порта под огонь попало морское сухогрузное судно, транспортировавшее грузы военного назначения.

Также выведен из строя логистический хаб компании «Новая почта», находящийся в полутора километрах к северу от Одессы. Объект систематически задействовали для хранения и перераспределения поступающих на Украину военных поставок.

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