Аэропорты Московского региона восстановили работу
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Аэропорты Внуково, Домодедово, Шереметьево, Жуковский вновь принимают и отправляют рейсы, сообщает пресс-служба Росавиации.
Там были сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Они вводились для обеспечения безопасности полетов.
Москва и Московская область подверглись массированной атаке БПЛА. Со вчерашнего дня защитники неба ликвидировали на различных подступах к столице более 1600 дронов ВСУ.
В Московской области за ночь сбили 249 БПЛА. Два человека погибли в результате атаки.
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