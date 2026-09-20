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Аэропорты Московского региона восстановили работу

Транспорт

Фото - © Медиасток.рф

Аэропорты Внуково, Домодедово, Шереметьево, Жуковский вновь принимают и отправляют рейсы, сообщает пресс-служба Росавиации.

Там были сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Они вводились для обеспечения безопасности полетов.

Москва и Московская область подверглись массированной атаке БПЛА. Со вчерашнего дня защитники неба ликвидировали на различных подступах к столице более 1600 дронов ВСУ.

В Московской области за ночь сбили 249 БПЛА. Два человека погибли в результате атаки.

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