Аэропорты Московского региона восстановили работу

сегодня в 09:13

Там были сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Они вводились для обеспечения безопасности полетов.

Москва и Московская область подверглись массированной атаке БПЛА. Со вчерашнего дня защитники неба ликвидировали на различных подступах к столице более 1600 дронов ВСУ.

В Московской области за ночь сбили 249 БПЛА. Два человека погибли в результате атаки.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.