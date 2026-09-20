Ренхап: КНДР выстрелила неопознанным боеприпасом в направлении Японского моря

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КНДР произвела пуск неидентифицированного снаряда в акваторию Японского моря. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на южнокорейское агентство Ренхап, которое цитирует Объединенное командование начальников штабов Республики Корея.