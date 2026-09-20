Ренхап: КНДР выстрелила неопознанным боеприпасом в направлении Японского моря
Фото - © Громов Александр / Фотобанк Лори
КНДР произвела пуск неидентифицированного снаряда в акваторию Японского моря. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на южнокорейское агентство Ренхап, которое цитирует Объединенное командование начальников штабов Республики Корея.
Согласно обнародованному заявлению оборонного ведомства Южной Кореи, Пхеньян направил неизвестный боеприпас в восточном направлении.
Дополнительные технические параметры выпущенного объекта неизвестны. Детали проведенного испытания военные Южной Кореи пока не приводят.
Ранее западные СМИ сообщали, что в КНДР в последние годы началась «вспышка веселья». В стране выросла сфера услуг, открылись курортные зоны, появились крупные универмаги и современные торговые площадки.
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