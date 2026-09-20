Лошадиная доза: врач в ужасе от того, что россияне лечатся мазями для скота

Людям не стоит принимать ветеринарные препараты для лечения, так как в них может оказаться значительно большее количество действующего вещества, чем нужно человеческому организму. Это может привести к тяжелым последствиям для здоровья, сообщил РИАМО бывший врач скорой помощи, автор книг о медицине Андрей Звонков.

Россияне активно скупают мази и лекарства для коров и лошадей, после чего используют их сами, а сценариями применения делятся в социальных сетях. Некоторые люди верят, что лекарства, предназначенные для крупного рогатого скота, «лучше» помогают лечить некоторые заболевания. При этом считать безопасным использование ветпрепарата человеком нельзя, уверены медики.

«Заниматься профилактическими мероприятиями и тем более лечебными с помощью препаратов для животных? На мази для лошадей написано, что она не для людей», — объяснил Звонков.

Нужно понимать, что она рассчитана под большое животное, подчеркнул специалист.

«Там гораздо выше концентрация действующего вещества, чем в человеческом препарате. Если это, например, разогревающая мазь для наружного применения, то может появится пигментация на коже, ожоги, если действующие вещества в составе раздражающие», — отметил Звонков.

По его словам, прием подобных препаратов грозит серьезными последствиями для организма.

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