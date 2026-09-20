Член УИК Херсонской области погибла в результате атаки дрона

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Украинские дроны ударили по автобусу в Херсонской области. В результате погибли два человека, среди них — член участковой избирательной комиссии. Об этом заявила глава ЦИК России Элла Памфилова, сообщает ТАСС .

Трагедия произошла 20 сентября. По словам Памфиловой, ВСУ целенаправленно ударили дроном по автобусу с гражданскими. Два человека получили смертельные раны.

«И одной из погибших оказалась наша коллега, член участковой избирательной комиссии», — сказала Памфилова.

Погибшая Ольга Зимьяненко 1966 года рождения была членом участковой избирательной комиссии № 220 Нижнесерогозского района Херсонской области. Она также работала обходчиком в проекте «ИнформУИК», проводила и участвовала в проведении досрочного голосования на территории района.

Кроме того, по словам Памфиловой, голосование на выборах в недружественных странах проходит весьма непросто.

Глава ЦИК добавила, что термин «недружественные» слишком мягок в отношении государств препятствующих волеизъявлению россиян.

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