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Российская компания 7 лет нарушала правила по ручной клади и случайно попалась

Один из российских авиаперевозчиков получил официальное предостережение от Роспотребнадзора в связи с установленным лимитом бесплатного провоза пассажирами ручной клади в кабине самолета. Ограничение по весу было слишком маленьким — всего пять килограмм, сообщает Telegram-канал Mash .

Поводом для разбирательства стало обращение клиента, летевшего по маршруту Челябинск — Минеральные Воды. Представители Роспотребнадзора посчитали неправомерным условие, допускающее провоз лишь ручной клади массой максимум до пяти килограммов.

Ведомство опиралось на 122-й пункт Федеральных авиационных правил, согласно которому, нижняя планка бесплатной нормы составляет 10 килограммов. В случае если авиакомпания не станет оспаривать полученное предостережение, ему потребуется скорректировать внутренние регламенты.

Указанный пятикилограммовый лимит действует в рамках наиболее бюджетных безбагажных тарифов компании с 2019 года. Правила нарушались порядка семи лет, пока не поступила официальная претензия от одного из путешественников.

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