Для избирателей Королева в ДиКЦ «Костино» открылась выставка «В тишине»

Все три дня голосования королевцы могут объединить участие в выборах с культурной программой. В дни голосования посетители избирательных участков в деловом и культурном центре «Костино» могут познакомиться с работами члена Союза Художников России Сергея Черткова. Персональная выставка «В тишине» разместилась в бирюзовом фойе второго этажа ДиКЦ «Костино», сообщила пресс-служба администрации городского округа Королев.

Экспозиция представляет пейзажную живопись, охватывающую все времена года. Зимние сюжеты соседствуют с весенним пробуждением природы, летние мотивы сменяются осенней палитрой. Название выставки отражает созерцательный характер работ автора, приглашающих зрителя к неспешному диалогу с природой.

Сергей Чертков — художник с многолетним стажем, чье членство в Союзе Художников России подтверждает уровень мастерства. Пейзажное направление остается центральным в его творчестве. Работы автора отличает внимание к световым состояниям и колористическим нюансам различных сезонов. Выставка «В тишине» доступна для посещения в часы работы избирательных участков. Вход свободный. Посетители могут осмотреть экспозицию до или после голосования, а также в перерывах между визитами на участок.

Сегодня в Королеве проходит третий, заключительный день выборов депутатов в Государственную Думу и Московскую областную Думу.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Высокая явка в том числе обусловлена тем, что современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.