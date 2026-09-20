Мытищинцы могут проголосовать на дому

В дни выборов депутатов Госдумы и Мособлдумы избиратели, не имеющие возможности проголосовать в помещении для голосования по состоянию здоровья, инвалидности, в связи с необходимостью ухода за лицами, в этом нуждающимися, и иным уважительным причинам, могут отдать свой голос на дому. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Мытищи.

Два предыдущих дня мытищинцы активно пользовались этим гражданским правом.

Сегодня последний день выборов, и у таких граждан также есть эта возможность. Желающим выразить свою позицию на дому необходимо до 14.00 часов подать заявление письменно либо устно в участковую избирательную комиссию по месту жительства или в территориальную избирательную комиссию по телефону: 8 (495) 581-60-48.

Члены УИК приедут к вам домой с переносным ящиком для голосования в удобное время. Решение о выезде принимается комиссией на основании вашего обращения.

​Свой УИК можно найти на сайте ЦИК РФ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Высокая явка в том числе обусловлена тем, что современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.