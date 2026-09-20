Мытищинцы могут проголосовать на дому
Фото - © Пресс-служба городского округа Мытищи
В дни выборов депутатов Госдумы и Мособлдумы избиратели, не имеющие возможности проголосовать в помещении для голосования по состоянию здоровья, инвалидности, в связи с необходимостью ухода за лицами, в этом нуждающимися, и иным уважительным причинам, могут отдать свой голос на дому. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Мытищи.
Два предыдущих дня мытищинцы активно пользовались этим гражданским правом.
Сегодня последний день выборов, и у таких граждан также есть эта возможность. Желающим выразить свою позицию на дому необходимо до 14.00 часов подать заявление письменно либо устно в участковую избирательную комиссию по месту жительства или в территориальную избирательную комиссию по телефону: 8 (495) 581-60-48.
Члены УИК приедут к вам домой с переносным ящиком для голосования в удобное время. Решение о выезде принимается комиссией на основании вашего обращения.
Свой УИК можно найти на сайте ЦИК РФ.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.
«Высокая явка в том числе обусловлена тем, что современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.