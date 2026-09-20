Глава Балашихи Юров встретился с жителями поврежденного БПЛА ВСУ дома

Силы противовоздушной обороны в течение прошедшей ночи отразили массированную атаку беспилотных летательных аппаратов ВСУ, нацеленную на Московский регион. Один из БПЛА рухнул в границах Балашихи, сообщает глава городского округа Сергей Юров в своем Telegram-канале .

Он приехал к месту инцидента и провел встречу с жильцами дома на улице Романычева в микрорайоне Новое Павлино. Падение БПЛА ВСУ спровоцировало повреждение внешних конструкций фасада, при этом возгорания не произошло. Гибели людей удалось избежать.

На месте происшествия продолжают выполнение задач экстренные ведомства. В целях обеспечения безопасности жителей специалисты провели частичные эвакуационные мероприятия.

Власти помогут собственникам пострадавшего жилья. С целью координации помощи был запущен специальный чат, параллельно с этим профильные коммунальные бригады очищают прилегающий участок от последствий падения. Для включения в систему помощи и присоединения к чату гражданам необходимо отправить адрес, ФИО, описать характер повреждений и оставить телефон по номеру: 8 (916) 948-97-16.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что из-за ночного налета дронов ВСУ за квалифицированной медицинской помощью обратились 20 мирных жителей. Двое людей получили травмы, несовместимые с жизнью.

Среди пострадавших оказались трое детей. На госпитализацию в стационар были отправлены 15 пациентов. Шестеро граждан после первичного осмотра и помощи отказались от поездки в больницу.

«Особое внимание сейчас — детям. В Раменском округе пострадали двое подростков 14 и 15 лет. У них травмы головы, у девочки также перелом ключицы и травмы плеча и кисти», — сказал Воробьев.

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