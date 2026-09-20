Более 150 УИКов посетили представители Штаба общественного наблюдения Люберец

Представители Штаба общественного наблюдения (ШОН) городского округа Люберцы за два дня посетили более 150 участковых избирательных комиссий. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

«Два насыщенных дня позади. Члены Штаба общественного наблюдения уже посетили более 150 участковых избирательных комиссий, продолжая следить за ходом голосования и работой участков. Для нас важно, чтобы процесс проходил открыто, спокойно и в соответствии с установленными правилами», — отметила представитель ШОН городского округа Люберцы Наталия Муравьева.

Ранее члены ШОН посетили избирательный участок № 1461, который располагается в Люберецком Дворце культуры.«Особое внимание уделили общению с волонтерами. Поговорили об их задачах, атмосфере на участке и о том, как проходит голосование. Такие встречи — важная часть нашей работы: они помогают держать руку на пульсе и напрямую получать обратную связь от тех, кто обеспечивает порядок и комфорт для избирателей. Общественный контроль работает стабильно. Все под наблюдением», — рассказал заместитель руководителя ШОН городского округа Люберцы Дмитрий Боков.

Представители Штаба продолжают работу. До конца дня члены ШОН посетят оставшиеся УИКи.

В Люберцах открыты 198 участковых избирательных комиссий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Высокая явка в том числе обусловлена тем, что современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.