Анатолий Торкунов заявил о высокой активности избирателей в Подмосковье

Ректор МГИМО, председатель Общественной палаты Московской области Анатолий Торкунов посетил Центр общественного наблюдения в Одинцове, а также поделился своими впечатлениями о ходе голосования в Подмосковье, сообщает Telegram-канал «Подмосковье выбирает 2026» .

«Сегодня каждому гражданину ясно, что голосование — это и общественный долг, и вклад в укрепление нашей государственности, и поддержка президента. Находясь здесь, я убеждаюсь, насколько глубоко люди это понимают», — сказал он.

Он отметил высокую активность избирателей на участках. В том числе она наблюдается среди профессоров, преподавателей и студентов.

«Послушайте, такая высокая активность. И по дистанционному голосованию, и по голосованию на избирательных участках», — подчеркнул он.

Торкунов также рассказал о работе с обращениями граждан в Общественную палату. По его словам, их не так много — в основном они связаны с техническими нюансами. Такие вопросы оперативно решаются прямо на участках.

Он также поблагодарил волонтеров за участие в выборах. По его словам, активисты подготовились на высшем уровне.

О выборах

С 18 по 20 сентября в Московской области проходят выборы депутатов Госдумы и Московской областной думы. Голосование идет в течение трех дней. Выборы проходят и в других регионах России. В выборах участвуют кандидаты от 10 партий: «Единая Россия»; ЛДПР; КПРФ; «Справедливая Россия»; «Новые люди»; «Партия прямой демократии»; «Зеленые»; Партия пенсионеров; «Коммунисты России»; «Родина».

В те же даты в четырех городах Подмосковья идут муниципальные выборы. Жители Коломны, Химок, Пушкина и Лобни определят состав местных советов депутатов. Таким образом, в этих округах голосование совмещенное: одновременно и по региональным, и по местным спискам.

Все участковые избирательные комиссии в дни голосования работают по единому графику: с 08:00 до 20:00. При себе гражданам необходимо иметь паспорт или другой документ, заменяющий его. Для участия в ДЭГ требуется подтвержденная учетная запись на портале госуслуг. Свой участок для голосования можно найти на сайте ЦИК РФ по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.

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