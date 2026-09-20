Злоумышленник поджег избирательный участок в Коми

сегодня в 12:32

Поджигатель хотел уничтожить избирательный участок в Республике Коми. Об этом заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова в ходе брифинга в информационном центре комиссии, сообщает ТАСС .

Пожар произошел в деревне Медвежской муниципального района Печора, где расположен избирательный участок № 198. Злоумышленник целенаправленно совершил поджог здания после окончания времени голосования. Это произошло около 23:00.

В результате противоправных действий произошло возгорание входной группы запасного входа. К счастью, пожар удалось вовремя потушить.

Жертв и пострадавших нет. Избирательная документация не повреждена. Предполагаемый поджигатель задержан.

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