WSJ: стремительная милитаризация Германии пугает Европу

Германия быстро наращивает свою военную мощь, что пугает другие европейские страны. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal (WSJ), сообщает ТАСС .

Еще недавно Запад призывал ФРГ больше тратить на оборону. Канцлер Фридрих Мерц прислушался к этому призыву и приступил к наращиванию военной мощи страны.

Он тратит на эти цели миллиарды долларов. В результате европейские чиновники начали опасаться, что такое усиление ФРГ может «изменить баланс сил на континенте».

Сложившаяся ситуация напомнила журналистам газеты дискуссию между европейскими державами XIX века о том, «насколько могущественной может стать объединенная Германия, прежде чем она начнет представлять угрозу миру». Когда Германия развязала две мировые войны, все пришли к единому мнению: она должна быть не слишком могущественной.

Польский аналитик Лукаш Ясинский отметил значимость ФРГ для европейской безопасности, но заявил, что страна «не может стать слишком большой для Европы». Он опасается, что если к власти придут правые, то они могут «возродить старые территориальные претензии к соседней стране». Между тем Франция из-за наращивания военной мощи Германии боится быть вытесненной с позиции ведущей европейской военной державы.

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