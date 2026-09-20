Воробьев пообещал восстановить дом пострадавшей при атаке БПЛА председателя УИК

Женщина получила осколочные ранения ног. В момент атаки вместе с ней дома находились ее четверо детей и внук. До утра они укрывались в коридоре, подальше от окон. Сейчас угрозы жизни пострадавшей нет.

Губернатор позвонил пострадавшей, чтобы убедиться, что она и дети в порядке.

«Наталья Сергеевна, желаю вам и вашим близким сил, здоровья и скорейшего восстановления. Мы рядом и обязательно поможем, как и всем остальным пострадавшим во время сегодняшней атаки», — сказал губернатор.

Несмотря на пережитое, утром Наталья Сергеевна приехала на избирательный участок, открыла его и продолжила работу. В избирательной системе она уже больше 15 лет.

Также при падении обломков серьезно пострадал дом семьи: выбило окна и двери. Воробьев пообещал, что власти помогут женщине с восстановлением. Специалисты зафиксирует все повреждения, затем будет организован необходимый ремонт.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в результате атаки дронов на Подмосковье пострадали 20 человек, двое погибли. Среди раненых есть трое детей.

«Особое внимание сейчас — детям. В Раменском округе пострадали двое подростков 14 и 15 лет. У них травмы головы, у девочки также перелом ключицы и травмы плеча и кисти. Сейчас оба ребенка находятся в Подольской детской больнице. Готовим их к переводу в Детский клинический центр имени Л. М. Рошаля, где они продолжат лечение. Врачи рядом, делают все необходимое», — сказал Воробьев.

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