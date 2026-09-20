Явка на выборах в Госдуму превысила 50%

Уже более 50% избирателей по всей России приняли участие в выборах депутатов Госдумы по федеральному округу, следует из данных ЦИК РФ.

На данный момент явка составляет 50,46%.

Ранее глава ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что Россия проводит выборы в Государственную думу в интересах собственного народа. По ее словам, в организации выборов задействовано почти миллион человек, а избирательные комиссии она назвала «поистине народными».

Выборы в России проходят с 18 по 20 сентября. В них участвуют кандидаты от 10 партий: «Единая Россия»; ЛДПР; КПРФ; «Справедливая Россия»; «Новые люди»; «Партия прямой демократии»; «Зеленые»; Партия пенсионеров; «Коммунисты России»; «Родина».

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