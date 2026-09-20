Хор «Родные напевы» исполнил песню на избирательном участке в Подольске

Руководитель хора «Родные напевы» Ольга Ларичева многие годы посвятила культуре родного края. 32 года она проработала директором Александровского Дома культуры, объединяя жителей и развивая творческие коллективы. Особое место в жизни Ольги занимает хор «Родные напевы» — коллектив, который сохраняет традиции русской народной песни, сообщила пресс-служба администрации городского округа Подольск.

Участницы хора и сегодня остаются вместе: репетируют, выступают на праздниках и устраивают концерты для жителей.Также Ольга — член избирательной комиссии на участке № 2395. До этого она 32 года работала здесь председателем УИК. 19 сентября участницы хора вместе пришли голосовать, а после — исполнили песню в родном Доме культуры.

«„За горой у колодца“ — любимая песня молодежи моих времен. В ней прославляется страна, труд, и то, как во все времена ценился работник», — рассказала Ольга.

Ощущение праздника и песня, идущая от самого сердца, — этот день на участке № 2395 получился по-настоящему душевным. Песня о родной земле объединила всех: и тех, кто пришел голосовать, и тех, кто свою жизнь посвятил культуре. В такие моменты особенно чувствуется связь поколений и любовь к родному краю.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Высокая явка в том числе обусловлена тем, что современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.