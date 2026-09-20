За выборами в Можайском округе следят староста, родственники участника СВО и многодетная мама

В отделе Можайского культурно-досугового центра деревни Большое Тесово, где расположен избирательный участок № 1634, за ходом голосования следят наблюдатели, чей жизненный опыт и неравнодушие вызывают особое уважение. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципального округа Можайский.

Среди них — Лариса Безина, староста поселка дома отдыха Красный Стан. Также на участке работают Лилия и Елизавета Быковские — родственницы участника специальной военной операции. Их присутствие в качестве наблюдателей — это дань уважения к тем, кто сегодня защищает интересы страны. А еще один наблюдатель Наталья Чертовских, многодетная мама.

Всего на время выборов в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 2026 года на территории Можайского муниципального округа задействовано в работе наблюдателей на избирательных участках более 400 человек. Это представители общественных организаций, политических партий, трудовых коллективов и просто неравнодушные жители.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Высокая явка в том числе обусловлена тем, что современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.