Электронные системы голосования в Москве продолжают подвергаться атакам хакеров
Процесс выборов на территории российской столицы продвигается в нормальном режиме. Об этом журналистам заявил заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут, сообщает ТАСС.
Он подчеркнул, что интенсивные хакерские атаки продолжаются. Они направлены на инфраструктуру электронного голосования и реестр избирателей в Москве.
Система не столкнулась со сбоями. Она функционирует в стандартном формате.
Реут отдельно выделил, что волеизъявление граждан находится под надежной защитой. Каждый голос будет зафиксирован и учтен.
С 18 по 20 сентября в Московской области проходят выборы депутатов Госдумы и Московской областной думы. Голосование идет в течение трех дней. Выборы проходят и в других регионах России.
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