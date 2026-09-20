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Электронные системы голосования в Москве продолжают подвергаться атакам хакеров

Общество

Процесс выборов на территории российской столицы продвигается в нормальном режиме. Об этом журналистам заявил заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут, сообщает ТАСС

Он подчеркнул, что интенсивные хакерские атаки продолжаются. Они направлены на инфраструктуру электронного голосования и реестр избирателей в Москве.

Система не столкнулась со сбоями. Она функционирует в стандартном формате. 

Реут отдельно выделил, что волеизъявление граждан находится под надежной защитой. Каждый голос будет зафиксирован и учтен.

С 18 по 20 сентября в Московской области проходят выборы депутатов Госдумы и Московской областной думы. Голосование идет в течение трех дней. Выборы проходят и в других регионах России.

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