Депутат Госдумы Майданов оценил работу ЦОН и высокую активность избирателей

Депутат Государственной Думы, член фракции «Единая Россия» и народный артист РФ Денис Майданов прибыл в Центр общественного наблюдения после реализации своего избирательного права. Об этом сообщает в своем Telegram-канале пресс-центр Московской области по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и Московской областной Думы «Выборы 2026».

Парламентарий изучил организацию видеомониторинга за участками в Подмосковье. Он обратил внимание на высокую электоральную активность граждан.

Майданов рассказал, что до участия в выборах успел посетить участки в Звенигороде, Наро-Фоминске, Рузе, Краснознаменске и Власихе. Он выразил удовлетворение уровнем активности жителей, указав на массовое стремление людей выполнить свой гражданский долг.

По мнению депутата, персональное участие в определении курса развития государства представляет собой ключевое право и священную обязанность каждого человека.

Законодатель выделил высокую вовлеченность молодежи, включая граждан, принимающих участие в электоральном процессе впервые. Он добавил, что в ситуационном центре за пультами видеонаблюдения также работают представители молодого поколения. Это свидетельствует об их активном включении в судьбу России на каждом этапе выборов.

Народный артист выразил признательность всем жителям Московской области, которые пришли на участки. Он акцентировал внимание на значимости традиции посещения выборов всей семьей. Майданов подчеркнул, что в завершающий день голосования граждане приходят целыми семьями в приподнятом настроении. По мнению парламентария, личный пример родителей, демонстрирующих бережное отношение к Отечеству и историческим событиям, выступает наилучшим уроком патриотизма для подрастающего поколения.

О выборах

С 18 по 20 сентября в Московской области проходят выборы депутатов Госдумы и Московской областной думы. Голосование идет в течение трех дней. Выборы проходят и в других регионах России. В выборах участвуют кандидаты от 10 партий: «Единая Россия»; ЛДПР; КПРФ; «Справедливая Россия»; «Новые люди»; «Партия прямой демократии»; «Зеленые»; Партия пенсионеров; «Коммунисты России»; «Родина».

В те же даты в четырех городах Подмосковья идут муниципальные выборы. Жители Коломны, Химок, Пушкина и Лобни определят состав местных советов депутатов. Таким образом, в этих округах голосование совмещенное: одновременно и по региональным, и по местным спискам.

Все участковые избирательные комиссии в дни голосования работают по единому графику: с 08:00 до 20:00. При себе гражданам необходимо иметь паспорт или другой документ, заменяющий его. Для участия в ДЭГ требуется подтвержденная учетная запись на портале госуслуг. Свой участок для голосования можно найти на сайте ЦИК РФ по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.

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