Жители Королева приходят на избирательные участки вместе с детьми

На избирательном участке в гимназии № 5 в дни голосования побывала многодетная семья Грабовских. Родители Любовь и Виталий пришли на выборы вместе с четырьмя детьми — Дарьей, Екатериной, Романом и Михаилом. Любовь Грабовская рассказала, что традиция семейного посещения избирательных участков существует в их семье уже несколько поколений., сообщила пресс-служба администрации городского округа Королев.

«Я помню, как бабушка ходила со мной на избирательный участок вместе с родителями. Хочу, чтобы это продолжалось и дальше. Показывать детям пример, что важно участвовать в жизни страны — если есть такая возможность, обязательно надо ее использовать», — пояснила она.

Многодетная мама работает на одном из городских предприятий — в Научно-производственном объединение измерительной техники. Учитывая возможные рабочие командировки, она заблаговременно зарегистрировалась на ДЭГ и проголосовала дистанционно. А супруг предпочел традиционный формат — поддержать его пришла вся семья.

Многие королевцы приходят на избирательные участки вместе с детьми, чтобы формировать у подрастающего поколения понимание значимости гражданского участия и закладывать основы ответственного отношения к общественным институтам.

Сегодня в Королеве проходит третий, заключительный день выборов депутатов в Государственную Думу и Московскую областную Думу.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Высокая явка в том числе обусловлена тем, что современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.