Юлия Степанова: на всех избирательных участках в Истре образцовый порядок

Депутат Совета депутатов г. о. Истра Юлия Степанова отметила высокую активность жителей и хорошую организацию голосования на избирательных участках.

Вместе с коллегами она третий день объезжает участки округа. По словам Степановой, везде наблюдается высокая явка. Люди приходят семьями и голосуют за свое будущее.

«Везде образцовый порядок, строго соблюдаются все необходимые меры безопасности. Эти выборы проходят в непростое для страны время. Наши мужчины, в том числе и мой муж, кадровый офицер, сейчас находятся на передовой. Поэтому каждый голос на выборах — это защита и поддержка страны изнутри», — сказала Степанова.

Она также поделилась впечатлениями от работы Центра общественного наблюдения в Одинцове. По словам депутата, она была поражена уровнем открытости. Благодаря технологиям можно не просто увидеть картинку в режиме реального времени, но и услышать все, что происходит на избирательном участке, получить быструю обратную связь.

«Это дорогого стоит. Уверена, созданы абсолютно все условия для того, чтобы выборы прошли максимально честно, чисто и прозрачно» — заключила Степанова.

О выборах

С 18 по 20 сентября в Московской области проходят выборы депутатов Госдумы и Московской областной думы. Голосование идет в течение трех дней. Выборы проходят и в других регионах России. В выборах участвуют кандидаты от 10 партий: «Единая Россия»; ЛДПР; КПРФ; «Справедливая Россия»; «Новые люди»; «Партия прямой демократии»; «Зеленые»; Партия пенсионеров; «Коммунисты России»; «Родина».

В те же даты в четырех городах Подмосковья идут муниципальные выборы. Жители Коломны, Химок, Пушкина и Лобни определят состав местных советов депутатов. Таким образом, в этих округах голосование совмещенное: одновременно и по региональным, и по местным спискам.

Все участковые избирательные комиссии в дни голосования работают по единому графику: с 08:00 до 20:00. При себе гражданам необходимо иметь паспорт или другой документ, заменяющий его. Для участия в ДЭГ требуется подтвержденная учетная запись на портале госуслуг. Свой участок для голосования можно найти на сайте ЦИК РФ по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.

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