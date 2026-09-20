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Червяк жил в веке девушки из Краснодарского края

Происшествия

Фото - © Медиасток.рф

Медицинские специалисты в Краснодарском крае успешно провели операцию по удалению живого червя из века местной жительницы. Поводом для срочного визита девушки в клинику стало специфическое чувство непрерывного движения под кожей около глаза, сообщает РЕН ТВ.

Врачи провели детальное клиническое обследование. Они выявили у пациентки крайне редкое заболевание — дирофиляриоз.

Он передается человеку преимущественно через укусы инфицированных комаров.

Паразит был аккуратно извлечен из тканей века. В региональном министерстве здравоохранения заверили, что в настоящее время пациентка чувствует себя удовлетворительно и восстанавливается.

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