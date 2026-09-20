Из-за отказа спасателей пенсионерка из Кохмы пролежала с инсультом четыре дня

В Кохме Ивановской области 70-летняя местная жительница четыре дня пролежала с инсультом на полу собственной квартиры из-за, предположительно, отказа сотрудников экстренных служб оперативно отреагировать на сигнал о помощи. Об этом сообщает РЕН ТВ .

Первые симптомы недуга проявились у пожилой женщины во время дистанционной беседы со знакомой. У нее неожиданно нарушилась дикция.

Встревоженная подруга немедленно связалась с экстренной службой и попросила выслать специалистов для вскрытия замков запертого жилья. Однако операторы отказались выезжать. Они заявили, что подругу пострадавшей не просили помогать.

Диспетчеры сослались на инструкцию, запрещающую проникновение в частную собственность без присутствия законных представителей или владельцев. Не имея номеров родных пострадавшей, знакомая потратила несколько дней на самостоятельные поиски ее семьи.

Лишь на четвертые сутки к пенсионерке смогла попасть дочь, экстренно приехавшая из Московской области. Врачи скорой помощи доставили пострадавшую в больницу в крайне тяжелом состоянии с диагнозом «ишемический инсульт». Из-за упущенного в ожидании медицинской помощи времени у женщины произошло обширное поражение левой доли головного мозга. Это привело к полной инвалидности и утрате дееспособности.

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