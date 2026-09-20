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В Люберцах после массовой атаки БПЛА повреждены 10 квартир в МКД

В Люберцах продолжается восстановление многоквартирного дома, поврежденного при массовой атаке БПЛА ВСУ.

В результате атаки БПЛА пострадал многоквартирный дом по адресу: ул. Летчика Ларюшина д. 4к1, подъезд 1. Там повреждены пять этажей, 10 квартир (порядка 40 жильцов).

В Люберцах развернут круглосуточный пункт временного размещения. Людям предоставляют горячее питание, чай, воду, предметы личной гигиены, места отдыха.

Совместно с СК, ГБУ УТНКР, ФКР МО, УК, председателем МКД организован поквартирный обход.

Коммуникации в доме не пострадали. Подача воды и электричества осуществляются в штатном режиме. В доме запущен грузовой лифт.

В доме необходимо заменить 220 окон. Для восстановления теплового контура сформировано 10 бригад. Для демонтажа аварийных элементов фасада организована работа 6 альпинистов.

Разбор завалов и уборку мусора осуществляют 60 человек.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что ночью регион подвергся массированной атаке БПЛА ВСУ. С 03:00 до 05:00 средства ПВО ликвидировали 249 беспилотников. Атаке подверглись несколько округов Подмосковья.

«Особое внимание сейчас — детям. В Раменском округе пострадали двое подростков 14 и 15 лет. У них травмы головы, у девочки также перелом ключицы и травмы плеча и кисти», — сказал Воробьев.

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