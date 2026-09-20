ЗАЭС: ввод ЛЭП «Днепровская» снизит зависимость станции от поставок топлива
Фото - © Константин Михальчевский/РИА Новости
Директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина заявила о необходимости восстановить полноценную работу ЛЭП «Днепровская», сообщает ТАСС.
Яшина отметила, что вторая (основная) линия электроснабжения была отремонтирована еще 21 июня, но до сих пор не введена в эксплуатацию. Она призвала подключить ее для повышения устойчивости энергоснабжения ЗАЭС.
По словам Яшиной, сейчас станция зависима от поставок топлива для резервных дизель-генераторов. Но ввод высоковольтной линии внешнего электроснабжения «Днепровская» позволит снизить риски.
«Ее подключение позволит повысить надежность энергоснабжения станции и снизить зависимость от единственной действующей линии и поставок топлива для дизель-генераторов», — сказала Яшина.
Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.