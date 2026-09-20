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ЗАЭС: ввод ЛЭП «Днепровская» снизит зависимость станции от поставок топлива

Общество
Константин Михальчевский

Фото - © Константин Михальчевский/РИА Новости

Директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина заявила о необходимости восстановить полноценную работу ЛЭП «Днепровская», сообщает ТАСС.

Яшина отметила, что вторая (основная) линия электроснабжения была отремонтирована еще 21 июня, но до сих пор не введена в эксплуатацию. Она призвала подключить ее для повышения устойчивости энергоснабжения ЗАЭС.

По словам Яшиной, сейчас станция зависима от поставок топлива для резервных дизель-генераторов. Но  ввод высоковольтной линии внешнего электроснабжения «Днепровская» позволит снизить риски.

«Ее подключение позволит повысить надежность энергоснабжения станции и снизить зависимость от единственной действующей линии и поставок топлива для дизель-генераторов», — сказала Яшина.

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