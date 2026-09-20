Фаевская рассказала об организации голосования в СИЗО Подмосковья

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская рассказала об организации голосования в СИЗО, спецприемниках, центрах социального обслуживания и пунктах временного размещения жителей Курской области и Донецкой Республики.

«В учреждениях, которые мы посетили, все было организовано в полном соответствии с действующим порядком. Люди голосовали абсолютно добровольно, вся необходимая информация до избирателей была доведена, на участках все хорошо организовано. Нарушений и замечаний при посещении нами этих учреждений выявлено не было», — отметила Ирина Фаевская.

По ее словам, на телефон горячей линии, который работал все дни выборов, поступило всего лишь три звонка.

«Два из них были связаны с тем, что избиратель не мог найти свой участок, мы им подсказали. И еще один человек не успел зарегистрироваться на ДЭГ (дистанционное голосование). Ему мы тоже дали все разъяснения», — заключила Фаевская.

О выборах

С 18 по 20 сентября в Московской области проходили выборы депутатов Госдумы и Московской областной думы. Голосование шло в течение трех дней. Выборы проходили и в других регионах России. В них участвовали кандидаты от 10 партий: «Единая Россия»; ЛДПР; КПРФ; «Справедливая Россия»; «Новые люди»; «Партия прямой демократии»; «Зеленые»; Партия пенсионеров; «Коммунисты России»; «Родина».

В те же даты в четырех городах Подмосковья прошли муниципальные выборы. Жители Коломны, Химок, Пушкина и Лобни определяли состав местных советов депутатов. Таким образом, в этих округах голосование было совмещенное: одновременно и по региональным, и по местным спискам.

Все участковые избирательные комиссии в дни голосования работали по единому графику: с 08:00 до 20:00. Для участия в ДЭГ требовалось подтвержденная учетная запись на портале госуслуг.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.

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