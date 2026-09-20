В Подмосковье завершился финальный день голосования

В Подмосковье подошел к концу заключительный день голосования. Все избирательные участки закрылись в 20:00.

Первый заместитель председателя Общественной палаты Московской области Татьяна Дмитриева рассказала, что по итогам дня существенных нарушений, которые могли бы повлиять на результаты голосования, субъектами общественного контроля зафиксировано не было.

Также в Центре общественного наблюдения встретили международных наблюдателей. В шести муниципалитетах Московской области были очень массовые и разнообразные делегации международных делегаций.

Всего в области работали 3977 избирательных участков — 3925 постоянных и 52 временных. Из них 8 временных УИК в СИЗО были открыты только 18 сентября, еще 44 временных открылись только 20 сентября.

В Московской области численность избирателей составила 6 167 821 по состоянию на 1 июля 2026 года. Из них 732 203 человека (11,87%) решили отдать голос с помощью ДЭГ. Видеонаблюдение применялось в помещениях всех 56 территориальных избирательных комиссий (ТИК) и 2583 участковых избирательных комиссий (УИК). В помещениях 1342 УИК велась видеорегистрация.

Общее количество наблюдателей, заявленных в участковые комиссии, составило 22 779. 87 наблюдателей были назначены в ТИКи. На выборах работали 565 журналистов из 54 СМИ.

О выборах

С 18 по 20 сентября в Московской области проходили выборы депутатов Госдумы и Московской областной думы. Голосование шло в течение трех дней. Выборы проходили и в других регионах России. В них участвовали кандидаты от 10 партий: «Единая Россия»; ЛДПР; КПРФ; «Справедливая Россия»; «Новые люди»; «Партия прямой демократии»; «Зеленые»; Партия пенсионеров; «Коммунисты России»; «Родина».

В те же даты в четырех городах Подмосковья прошли муниципальные выборы. Жители Коломны, Химок, Пушкина и Лобни определяли состав местных советов депутатов. Таким образом, в этих округах голосование было совмещенное: одновременно и по региональным, и по местным спискам.

Все участковые избирательные комиссии в дни голосования работали по единому графику: с 08:00 до 20:00. Для участия в ДЭГ требовалось подтвержденная учетная запись на портале госуслуг.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.

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