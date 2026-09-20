Голосование в аэропорту: как работает временный участок в Шереметьево

В Московской области в местах временного пребывания избирателей на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и депутатов Московской областной думы открыты 52 временных избирательных участка.

Из них 33 — в медучреждениях, 8 — в СИЗО, 6 — на территории воинских частей, два — в аэропортах, 2 — на предприятиях с непрерывным циклом работы, один — в санатории.

Один из временных участок находится в аэропорту Шереметьево. Там голосуют пассажиры, летчики, стюардессы и другой персонал.

Председатель УИК № 4132 Александр Емельянов рассказал, что участок уникален своим расположением. Он предназначен в первую очередь для пассажиров, которые совершают полеты в дни голосования.

Избиратели заблаговременно прикрепились к избирательному участку на Госуслугах, а затем сделали свой выбор уже на месте. По словам Емельянова, сотрудники аэропорта и авиакомпаний также активно участвуют в голосовании.

О выборах

С 18 по 20 сентября в Московской области проходят выборы депутатов Госдумы и Московской областной думы. Голосование идет в течение трех дней. Выборы проходят и в других регионах России. В выборах участвуют кандидаты от 10 партий: «Единая Россия»; ЛДПР; КПРФ; «Справедливая Россия»; «Новые люди»; «Партия прямой демократии»; «Зеленые»; Партия пенсионеров; «Коммунисты России»; «Родина».

В те же даты в четырех городах Подмосковья идут муниципальные выборы. Жители Коломны, Химок, Пушкина и Лобни определят состав местных советов депутатов. Таким образом, в этих округах голосование совмещенное: одновременно и по региональным, и по местным спискам.

Все участковые избирательные комиссии в дни голосования работают по единому графику: с 08:00 до 20:00. При себе гражданам необходимо иметь паспорт или другой документ, заменяющий его. Для участия в ДЭГ требуется подтвержденная учетная запись на портале госуслуг. Свой участок для голосования можно найти на сайте ЦИК РФ по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.

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