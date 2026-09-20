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Два многоквартирных дома пострадали в селе Софьино в Раменском из-за атаки БПЛА

Два многоквартирных дома были поврежден в Раменском округе в результате массовой атаки дронов.

Повреждение зафиксировано в доме №6 на ул. Новая на уровне 3 этажа 2 подъезда. Силами муниципалитета осуществлено переселение жильцов из 20 квартир.

В доме повреждены инженерные коммуникации повреждены (2 подъезд). Они отключены, подъезд законсервирован. В первом подъезде инженерные системы работают в штатном режиме. Тепловой контур дома восстановлен.

Также есть повреждения в доме по адресу: ул. Новая, д. 4. Там пострадали квартиры №33, 34, 35, 36 (повреждены внутренние перегородки, мансардные окна). Также произошло разрушение участка стропильной системы и кровли.

Переселение жильцов не требуется. Тепловой контур восстановлен.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что ночью регион подвергся массированной атаке БПЛА ВСУ. С 03:00 до 05:00 средства ПВО ликвидировали 249 беспилотников. Атаке подверглись несколько округов Подмосковья.

«Особое внимание сейчас — детям. В Раменском округе пострадали двое подростков 14 и 15 лет. У них травмы головы, у девочки также перелом ключицы и травмы плеча и кисти», — сказал Воробьев.

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