Двоих раненых во время атаки БПЛА ВСУ в Раменском детей привезли в Центр Рошаля

Двоих детей, которые были ранены во время ночной атаки в Раменском, привезли в Центр Рошаля (Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии). До этого они находились в Подольской детской больнице.

Утром губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что из-за ночного налета дронов ВСУ за квалифицированной медицинской помощью обратились 20 мирных жителей. Двое людей получили травмы, несовместимые с жизнью.

Среди пострадавших оказались трое детей. На госпитализацию в стационар были отправлены 15 пациентов. Шестеро граждан после первичного осмотра и помощи отказались от поездки в больницу.

«Особое внимание сейчас — детям. В Раменском округе пострадали двое подростков 14 и 15 лет. У них травмы головы, у девочки также перелом ключицы и травмы плеча и кисти», — сказал Воробьев.

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