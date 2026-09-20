Воробьев: 20 человек пострадали в результате атаки БПЛА на Подмосковье

В Подмосковье 20 мирным жителям понадобилась медицинская помощь после ночной атаки дронов ВСУ. Еще два человека погибли. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в мессенджере МАКС .

Среди пострадавших трое детей. 15 раненых были доставлены в больницу, еще шестеро после оказания помощи отказались от госпитализации.

«Особое внимание сейчас — детям. В Раменском округе пострадали двое подростков 14 и 15 лет. У них травмы головы, у девочки также перелом ключицы и травмы плеча и кисти. Сейчас оба ребенка находятся в Подольской детской больнице. Готовим их к переводу в Детский клинический центр имени Л. М. Рошаля, где они продолжат лечение. Врачи рядом, делают все необходимое», — сказал Воробьев.

Также в Раменском пострадали шестеро взрослых. Одного мужчину со множественными травмами доставили в Бронницкую больницу, сейчас он находится в операционной в тяжелом состоянии. Также в больницу попали еще трое жителей с различными травмами. Двоим пострадавшим в деревне Плетениха помощь оказали на месте, от госпитализации они отказались.

В Люберцах двое мужчин получили осколочные ранения. Один госпитализирован в состоянии средней степени тяжести, второму оказали помощь без госпитализации.

В Ленинском округе мужчина и молодая женщина получили осколочные ранения ног. Их доставили в Видновскую больницу.

В Домодедове пятеро раненых, в том числе 11-летний ребенок. Взрослые получили осколочные ранения и другие травмы, они госпитализированы. У ребенка поверхностная рана ноги, после оказания помощи госпитализация ему не потребовалась.

В Котельниках травмы получили двое мужчин. Врачи оказали им необходимую помощь, от госпитализации пострадавшие отказались.

В результате атаки погибли два человека — 74-летний мужчина в Орехово-Зуевском округе и 44-летняя женщина в Раменском. Губернатор выразил соболезнования их родным и близким.

По словам Воробьева, врачи делают все возможное, чтобы помочь каждому пострадавшему. Состояние тех, кто остается в больницах, постоянно контролируют. Губернатор пожелал всем раненым скорейшего восстановления, а их родным и близким — сил и терпения.

В Подмосковье уже приступили к восстановлению поврежденных домов. Уже идет поквартирный обход — специалисты фиксируют все повреждения, в первую очередь где необходимо восстановить остекление. Все необходимые поручения даны Фонду капитального ремонта и главам муниципалитетов.

По словам губернатора, сейчас задача — максимально быстро закрыть окна и помочь людям вернуть дома в порядок.

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