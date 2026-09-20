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Более 45% избирателей приняли участие в выборах по всей РФ к утру 20 сентября

Общенациональная явка на выборах всех уровней превысила 45% по состоянию на утро 20 сентября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление, которое сделала глава ЦИК РФ Элла Памфилова во время выступления в информационном центре комиссии.

«На текущий момент по всей стране, по всем уровням выборов проголосовали более 45% избирателей», — отметила она.

С 18 по 20 сентября в Московской области проходят выборы депутатов Госдумы и Московской областной думы. Голосование идет в течение трех дней.

Выборы проходят и в других регионах России. В них участвуют кандидаты от 10 партий: «Единая Россия»; ЛДПР; КПРФ; «Справедливая Россия»; «Новые люди»; «Партия прямой демократии»; «Зеленые»; Партия пенсионеров; «Коммунисты России»; «Родина».

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