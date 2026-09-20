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Sohu: сопротивление украинцев военному призыву угрожает киевскому режиму

Политика
Ingram Publishing / Фотобанк Лори

Фото - © Ingram Publishing / Фотобанк Лори

Недовольство мобилизацией на Украине и сопротивление призыву создает угрозу для власти главы киевского режима Владимира Зеленского, сообщает ТАСС со ссылкой на Sohu.

Мобилизации на Украине превратилась для киевского режима в чрезвычайно сложную социально-политическую проблему. В стране участились случаи сопротивления военному призыву. Автор статьи утверждает, что это может перерасти в массовые беспорядки.

«Вывод очевиден: как только насильственное сопротивление призыву станет нормой, будущее Украины окажется под вопросом», — говорится в материале издания.

В статье говорится, что люди испытывают «глубокое отчаяние и гнев», а также «постоянное давление» из-за обязательного призыва.

Также автор материала заявил, что  Украина превратилась «в охотничьи угодья для патрулей по призыву». Кроме того, противоречия между «низовыми слоями украинского общества и центральным правительством становятся все более острыми».

Это становится серьезным вызовом режиму Зеленского. По словам автора, все больше людей начинают подвергать сомнению политику правительства Украины.

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