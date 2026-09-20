Молодой парень подорвался на взрывном устройстве в Курской области

21-летний парень получил ранения при подрыве на взрывном устройстве в Курской области, сообщает пресс-служба правительства региона.

ЧП произошло на автодороге между селом Калиновка и поселком Хомутовка в Хомутовском районе. Как рассказал глава Курской области Александр Хинштейн, молодой человек подорвался на взрывном устройстве.

Пострадавший получил осколочное ранение головы. Его доставляют в Курск.

Врачи окажут пострадавшему всю необходимую помощь. Хинштейн пожелал молодому человеку скорейшего выздоровления.

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