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Украинские силы ударили по избирательному участку в Запорожской области

В результате украинского удара был разрушен избирательный участок, который размещался в общеобразовательной школе в пгт Пришиб Михайловского муниципального округа Запорожской области. Об этом заявил губернатор Евгений Балицкий.

В здании серьезно пострадало левое крыло, остекление и кровля. В результате удара никто не пострадал — в момент атаки людей внутри не было.

На избирательном участке проходило досрочное голосование, и к моменту атаки участок уже не работал. Процедура голосования в этом районе завершилась досрочно.

В обычное время в школе обучаются 170 детей.

По словам Балицкого, это преступление киевского режима «не имеет логики и оправдания». Сейчас на мечте ЧП работают оперативные службы, идет оценка разрушений.

С 18 по 20 сентября в России проходят выборы депутатов Госдумы и Московской областной думы. Голосование идет в течение трех дней. В выборах участвуют кандидаты от 10 партий: «Единая Россия»; ЛДПР; КПРФ; «Справедливая Россия»; «Новые люди»; «Партия прямой демократии»; «Зеленые»; Партия пенсионеров; «Коммунисты России»; «Родина».

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