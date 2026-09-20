В Харьковской области Украины продолжаются активные боевые действия, направленные на расширение зоны контроля в районах населенных пунктов Петропавловка, Польная, Новоалександровка и Приколотное. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны РФ.

Подразделения группировки войск «Север» ведут успешные действия по сжатию кольца окружения и увеличению внешней зоны контроля.

За прошедший день суточные потери блокированных подразделений украинских сил на данном направлении превысили 30 человек личного состава. В то же время суммарные потери ВСУ за сутки на всех направлениях специальной военной операции были порядка 1 395 военнослужащих.

Кроме того, российские войска нанесли поражение складам с боеприпасами и военно-техническим имуществом, а также объектам транспортной инфраструктуры противника. Дежурные расчеты и средства ПВО РФ ликвидировали четыре реактивных снаряда системы HIMARS, восемь ракет «Фламинго» и 1 951 беспилотный летательный аппарат самолетного типа.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.