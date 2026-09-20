Жители Левобережного принимают участие в выборах

В Химках проходит третий день выборов. Жители микрорайона Левобережный приходят на избирательные участки, чтобы отдать голоса за кандидатов в Государственную думу, Московскую областную думу и Совет депутатов городского округа. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Химки.

Для многих это стало неизменной традицией — прийти на участок всей семьей и проголосовать за народных избранников.

«Мы с женой стараемся всегда принимать участие в выборах. Важно, что люди неравнодушны к тому, что происходит в городе. Участие в выборах — первостепенная задача каждого гражданина, который заинтересован в будущем страны», — отметил житель микрорайона Максим Логинов.

Всего в округе открыты 118 избирательных участков. На каждом дежурят члены комиссии, обученные наблюдатели и сотрудники, отвечающие за порядок.

Избирательный участки работают до 20:00. После закрытия начнется подсчет голосов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Высокая явка в том числе обусловлена тем, что современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.