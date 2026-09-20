Глава Химок поздравила членов избирательных комиссий с днем рождения

В Химках продолжается голосование по выборам депутатов Государственной Думы, Московской областной Думы и местного Совета. И пока жители делают свой выбор, представители избирательных комиссий работают на участках — среди них в эти дни оказались и именинники, сообщила пресс-служба администрации городского округа Химки.

Глава Химок Инна Федотова лично поздравила с днем рождения Данилу Дылевского, Елену Джуманьязову и Людмилу Титаренко. Никто из них в свой праздник не ушел с участка: Данила работал на стадионе «Юность», Елена — в Сходненской детской школе искусств, Людмила — в школе № 19.

«Такие встречи — это возможность сказать теплые слова и поддержать тех, кто обеспечивает работу участков», — отметила глава округа.

Инна Федотова подчеркнула, что труд членов комиссий — вклад в прозрачность и легитимность выборов. От их внимательности и собранности зависит, насколько четко пройдет голосование.

Глава округа поблагодарила именинников и всех коллег по комиссиям за самоотдачу и ответственное отношение к делу.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Высокая явка в том числе обусловлена тем, что современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.