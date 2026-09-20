Председатель УИК № 1283 в Ленинском округе пострадала при атаке БПЛА

В Ленинском округе Подмосковья пять человек получили ранения в результате атаки БПЛА. Среди пострадавших — председатель УИК № 1283 Наталья Санайкина.

Обломки дрона упали на ее частный дом. Там выбило окна, двери. Женщине сколками повредило ноги. Вместе с Натальей Сергеевной в доме были ее четверо детей и внук. Семья до 6 утра укрывалась в коридоре, где отсутствует окна.

«20 сентября в 4:30 утра проснулась от звука летевшего БПЛА. Через какое-то время произошел сильный взрыв. Взрывной волной в доме выбило все стекла, после чего осколки от сбитого БПЛА упали на дом, автомобиль», — рассказала Санайкина.

Угрозы жизни пострадавшей нет. Несмотря на ранение, женщина смогла выйти на участок, провела открытие и продолжила работу в штатном режиме. Она работает в избирательной системе более 15 лет.

Всего в округе повреждены 14 домов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в результате атаки дронов на Подмосковье пострадали 20 человек, двое погибли. Среди раненых есть трое детей.

«Особое внимание сейчас — детям. В Раменском округе пострадали двое подростков 14 и 15 лет. У них травмы головы, у девочки также перелом ключицы и травмы плеча и кисти. Сейчас оба ребенка находятся в Подольской детской больнице. Готовим их к переводу в Детский клинический центр имени Л. М. Рошаля, где они продолжат лечение. Врачи рядом, делают все необходимое», — сказал Воробьев.

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