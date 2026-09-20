сегодня в 10:20

Два дома повреждены в Рязанской области из-за атаки БПЛА ВСУ

Повреждения многоквартирного и частного жилых домов зафиксированы в Рязанской области в результате ночного налета дронов ВСУ. Над регионом сбили 32 БПЛА, сообщает в своем Telegram-канале губернатор Рязанской области Павел Малков.

В одном из населенных пунктов Рязанского округа получил повреждения многоквартирный дом.

Кроме того, в Клепиковском округе зафиксированы повреждения частного домовладения. Среди жителей никто не пострадал.

В настоящее время на местах происшествий осуществляют необходимую работу представители оперативных служб.

Ночью средства ПВО сбили 1110 украинских беспилотников над территорией России. БПЛА ликвидировали над 20 регионами и Черным морем.

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