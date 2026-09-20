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Средства ПВО сбили 1110 БПЛА ВСУ над 20 регионами России и Черным морем

В течение прошедшей ночи дежурные расчеты противовоздушной обороны перехватили и ликвидировали 1110 украинских беспилотных летательных аппаратов. Они были самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Воздушная атака была отражена над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Рязанской, Тульской, Калужской, Владимирской, Нижегородской, Тамбовской, Воронежской, Липецкой, Смоленской, Орловской, Ростовской, Волгоградской, Саратовской и Самарской областей.

Еще беспилотники ликвидировали над Краснодарским краем, Московским регионом и Республикой Крым. Также БПЛА ВСУ сбили над акваторией Черного моря.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что со вчерашнего дня на разных подступах сбили 1600 БПЛА ВСУ, летевших в направлении российской столицы. 450 из них ликвидировали во время приближения к городу.

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