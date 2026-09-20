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В Лыткарине закрывают тепловой контур дома, поврежденного при атаке БПЛА

Многоквартирный дом в Лыткарине пострадал при атаке БПЛА.

Здание находится по адресу: ул Ленина д. 12. Там фиксируется сильное повреждение кв. № 529.

⁠Переселение жильцов не требуется. Инженерные системы и лифтовое оборудование не повреждены, работают в штатном режиме.

Тепловой контур дома будет закрыт до 21:00, работы ведутся силами УК. В них задействованы 15 человек.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что ночью регион подвергся массированной атаке БПЛА ВСУ. С 03:00 до 05:00 средства ПВО ликвидировали 249 беспилотников. Атаке подверглись несколько округов Подмосковья.

«Особое внимание сейчас — детям. В Раменском округе пострадали двое подростков 14 и 15 лет. У них травмы головы, у девочки также перелом ключицы и травмы плеча и кисти», — сказал Воробьев.

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