Экс-оператор ресторанов Rostic’s планирует подать на банкротство

Бывший франчайзи, развивавший рестораны Rostic’s, в лице компании «Фаст Фуд Маркет» публично объявил о наличии признаков несостоятельности и намерении инициировать процедуру банкротства. Общество с ограниченной ответственностью обратится в Арбитражный суд города Москвы, сообщается на сайте « Федресурс ».

В официальном уведомлении организации указано, что решение принимается на основании положения Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».

Соответствующее заявление о признании юридического лица банкротом будет направлено в судебные органы по истечении 15 календарных дней с момента опубликования данных в Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц. Руководство организации подчеркнуло, что поводом для такого шага стало устойчивое наличие всех предусмотренных законодательством признаков финансовой несостоятельности.

В качестве основных кредиторов в опубликованном сообщении фигурируют ПАО «Сбербанк», Федеральная налоговая служба, а также структуры финансово-промышленной корпорации «Гарант-инвест» и ряд иных сторонних организаций. При этом точный размер накопленных долговых обязательств неизвестен.

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