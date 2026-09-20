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В Истре из-за атаки БПЛА повреждена квартира в доме на Юбилейной улице

В Истре восстановят тепловой контур поврежденного в результате атаки БПЛА дома. Он находится по адресу: ул. Юбилейная д. 12.

В МКД наблюдается сильное повреждение кв. 65. Также зафиксированы локальные разрушения фасада здания.

Предварительно, силами муниципалитета будет проведено переселение жильцов одной квартиры.

Инженерные системы в доме работают с штатном режиме, они не пострадали.

Тепловой контур дома будет восстановлен до 21:00. В работах от УК задействованы 12 человек.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что ночью регион подвергся массированной атаке БПЛА ВСУ. С 03:00 до 05:00 средства ПВО ликвидировали 249 беспилотников. Атаке подверглись несколько округов Подмосковья.

«Особое внимание сейчас — детям. В Раменском округе пострадали двое подростков 14 и 15 лет. У них травмы головы, у девочки также перелом ключицы и травмы плеча и кисти», — сказал Воробьев.

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