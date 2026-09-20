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В Раменском специалисты устраняют последствия прилета БПЛА ВСУ в две многоэтажки

В подмосковном городе Раменское устраняют последствия повреждения двух домов в результате падения БПЛА ВСУ. Здания находятся рядом друг с другом.

Многоквартирный дом №38 по Северному шоссе

Основной удар пришелся на крышу МКД №38 по Северному шоссе. В третьей секции здания зарегистрированы разрушения конструктивных элементов. Там деформированы парапеты, вентиляционные каналы, монолитные перекрытия, стяжка и слой утеплителя кровельного покрытия.

Повреждения также получили система дымоудаления, парапетные крышки и кирпичная кладка машинного отделения. Лестница, ведущая к нему, деформирована, как и зонты вентиляционных каналов.

Удар беспилотного летательного аппарата ВСУ пришелся в область кровли многоквартирного дома. В результате образовалась сквозная пробоина, ведущая в квартиру № 330. Там взрывной волной полностью разрушило помещения кухни и санитарного узла.

Кроме того, в этом же здании выбито 16 оконных блоков. Специалисты управляющей компании в оперативном порядке прибыли на объект, приступив к работам по локализации повреждений и обустройству временной гидроизоляции пробитого участка.

Многоквартирный дом №36 по Северному шоссе

Обломки БПЛА задели и расположенный рядом МКД под номером 36. Там зафиксировано повреждение 11 оконных створок.

Проведение эвакуации и расселение жильцов указанных многоквартирных домов не требуется. Мероприятия по очистке и уборке придомовой территории к настоящему моменту полностью завершены.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что ночью регион подвергся массированной атаке БПЛА ВСУ. С 03:00 до 05:00 средства ПВО ликвидировали 249 беспилотников. Атаке подверглись несколько округов Подмосковья.

«Особое внимание сейчас — детям. В Раменском округе пострадали двое подростков 14 и 15 лет. У них травмы головы, у девочки также перелом ключицы и травмы плеча и кисти», — сказал Воробьев.

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