В Подмосковье организация детских мастер-классов стала частью дней выборов

На избирательных участках в Московской области в дни проведения выборов организовывали масштабные познавательные и творческие программы для подрастающего поколения. Детские мастер-классы стали неотъемлемой частью голосования в регионе, сообщает в своем Telegram-канале пресс-служба Мособлизбиркома.

Организаторы делают акцент на семейном формате посещения выборов.

Судя по прикрепленным фотографиям, программа для юных гостей отличается большим разнообразием. На площадках проходят занятия по аппликации, лепке из пластилина и моделированию из бумаги.

На мастер-классах дети под руководством наставников создают символику в цветах государственного флага и творческие поделки. В специализированных зонах юным посетителям предлагают раскраски, а также интерактивные занятия по сборке головоломок и кубиков Рубика.

Кроме того, возле одного из участков организовали развлекательные локации с ростовыми куклами в костюмах сказочных персонажей и русскими народными нарядами. Еще гостей угощали свежей выпечкой и попкорном.

О выборах

С 18 по 20 сентября в Московской области проходят выборы депутатов Госдумы и Московской областной думы. Голосование идет в течение трех дней. Выборы проходят и в других регионах России. В выборах участвуют кандидаты от 10 партий: «Единая Россия»; ЛДПР; КПРФ; «Справедливая Россия»; «Новые люди»; «Партия прямой демократии»; «Зеленые»; Партия пенсионеров; «Коммунисты России»; «Родина».

В те же даты в четырех городах Подмосковья идут муниципальные выборы. Жители Коломны, Химок, Пушкина и Лобни определят состав местных советов депутатов. Таким образом, в этих округах голосование совмещенное: одновременно и по региональным, и по местным спискам.

Все участковые избирательные комиссии в дни голосования работают по единому графику: с 08:00 до 20:00. При себе гражданам необходимо иметь паспорт или другой документ, заменяющий его. Для участия в ДЭГ требуется подтвержденная учетная запись на портале госуслуг. Свой участок для голосования можно найти на сайте ЦИК РФ по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.

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