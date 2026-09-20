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Старейшая жительница РФ из Чечни проголосовала на выборах

121-летняя Яха Хашагова, признанная самой пожилой россиянкой, проголосовала в Грозном, сообщает ТАСС со ссылкой на министерство здравоохранения Чеченской Республики.

Женщина приняла участие в голосовании на дому. К ней приехали представители избирательной комиссии и Минздрава.

После голосования медики провели здоровье избирательницы. По их словам, она чувствует себя хорошо. Врачи регулярно наблюдают за ее состоянием.

Накануне долгожительница отпраздновала день рождения. Также медики поздравили ее Днем чеченской женщины.

С 18 по 20 сентября в России проходят выборы депутатов Госдумы и Московской областной думы. Голосование идет в течение трех дней.

Суммарно в Единый день голосования планируют заместить 20,7 тыс. депутатских мандатов и выборных должностей. Президент РФ Владимир Путин говорил, что выборы в Госдуму — одно из самых важных внутриполитических событий государства.

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